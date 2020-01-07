Тюменские врачи планируют снизить младенческую смертность к 2024 году на 20%

ТЮМЕНЬ, 7 января. /ТАСС/. Врачи Тюменской области перевыполнили показатели снижения младенческой смертности в 2019 году и планируют добиться их снижения в течение следующих пяти лет еще на 20%. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" направлен в первую очередь на снижение младенческой смертности. В Тюменской области к 2024 году этот показатель должен снизится до 3,2 на 1 тыс. родившихся живыми благодаря совершенствованию оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышению доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактике заболеваемости. Плановое значение показателя на 2019 год для нашего региона: 4,1 на 1 тыс. родившихся живыми. Уже видны предварительные итоги: за 11 месяцев 2019 года показатель составил 4,0", - сказали в ведомстве.

В областном департаменте здравоохранения также отметили, что в ходе реализации данного проекта предусмотрены и мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, а также создание в них условий для комфортного пребывания детей и их родителей. Также большое внимание в Тюменской области уделяется подготовке квалифицированных кадров, внедрению в региональное здравоохранение самых передовых технологий, в том числе в неонатологии, акушерстве и гинекологии, а также репродуктивной медицине. Проводится оснащение учреждений, в которых оказывается помощь беременным и детям, ультрасовременным оборудованием.

"В 2019 году для девяти медицинских организаций областного центра закуплено 65 единиц медоборудования. Это аппараты ультразвуковой диагностики, офтальмологическое, рентгенологическое оборудование, оборудование для дооснащения лор-кабинетов. В семи организациях Тюмени реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей и их родителей: открытая регистратуры с инфоматом, игровые зоны для детей, зоны для кормления грудных детей и детей раннего возраста", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, как пояснили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, в 2019 году медицинские организации региона провели более 200 различных информационных и профилактических мероприятий: круглые столы, конференции, лекции, школы здоровья, в том числе в интерактивном режиме. Главной целью которых было формирование и поддержание здорового образа жизни у населения. В частности, многие из них были направлены на информирование о необходимости проведения профосмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами, а мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.

О национальном проекте "Здравоохранение"

Развитие детского здравоохранения является одним из подразделов национального проекта "Здравоохранение". Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. человек) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.

Нацпроект включает в себя девять целевых показателей, среди которых снижение младенческой смертности с 5,5 случая на 1 тыс. родившихся детей до 4,5 в 2024 году.