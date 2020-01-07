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Центр развития профмастерства педагогов создадут в КЧР в 2022 году по нацпроекту

Также в рамках федерального проекта "Социальная активность" в регионе планируют привлечь 50 тыс. человек в добровольческую деятельность к 2024 году

ЧЕРКЕССК, 7 января . /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют создать в регионе Центр развития профмастерства для работников образования в 2022 году по нацпроекту "Образование". Об этом ТАСС рассказала министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

"В рамках реализации мероприятий федерального проекта "Учитель будущего" и для повышения компетентности преподавателей образовательных организаций в 2022 году на территории Карачаево-Черкесской Республики будет создан центр непрерывного развития профмастерства работников системы образования и один аккредитационный центр профмастерства работников системы образования", - сказала она.

По словам министра, в рамках федерального проекта "Социальная активность" продолжается работа по развитию добровольчества, в том числе путем поддержки общественных инициатив и проектов, планируется вовлечь в добровольческую деятельность 50 тыс. жителей республики к 2024 году, а также 70% студентов - в клубное студенческое движение.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияВасильева, Ольга ЮрьевнаСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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