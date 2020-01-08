Всемирный банк сообщил, что национальные проекты стимулируют экономический рост в России

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Национальные проекты, предусматривающие, в частности, инвестиции в инфраструктуру, стимулируют экономический рост в России после 2022 года. Такие прогнозы содержатся в опубликованном в среду январском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы развития мировой экономики". В этом году документ носит название "Низкие темпы экономического роста, политические проблемы".

"Ожидается, что в России национальные проекты, предусматривающие в числе прочего инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал, стимулируют рост в период, выходящий за пределы прогноза", - указывают авторы доклада. Они приводят свои оценки до 2022 года включительно.

По оценкам специалистов, в 2019 году темпы роста экономики РФ составили 1,2% (показатель не изменился по сравнению с июньскими данными). При этом ВБ ухудшил свой июньский прогноз на 2020 год на 0,2 процентного пункта (п. п.) до 1,6%. В 2021 и 2022 годах темпы роста ВВП РФ составят 1,8% (показатель не изменился по сравнению с июньскими данными). "В России более низкий по сравнению с ожидавшимся уровень инвестиционной и торговой активности в сочетании с сохранением международных экономических санкций привел к замедлению темпов роста экономики примерно до 1,2%", - уточняется в докладе.

Влияние на регион

В докладе указывают на замедление темпов экономического роста в регионе Европы и Центральной Азии "до самого низкого за три года уровня 2%". "Это стало отражением резкого спада экономической активности в Турции под воздействием серьезных потрясений на финансовом рынке в 2018 году, а также в Российской Федерации на фоне низкого спроса и сокращения добычи нефти", - считают в ВБ.

Как ожидают авторы доклада, "темпы роста экономики региона окрепнут в 2020 году до 2,6% при условии стабилизации цен на основные сырьевые товары, экономического роста в зоне евро и восстановления темпов роста экономики в Турции (до 3%) и в России (до 1,6%)". "Страны региона, являющиеся экспортерами энергоресурсов - Азербайджан, Казахстан и Россия, - по-прежнему уязвимы к серьезным колебаниям мировых цен на сырье, особенно если это происходит на фоне нарастания нестабильности", - отмечают специалисты.

Кроме того, указывают в ВБ, "дополнительные санкции в отношении России могут оказать негативное влияние на ситуацию в регионе, особенно в тех странах, где внутренний спрос зависит от денежных переводов (Центральная Азия, Восточная Европа, Южный Кавказ)".

Отвечая на вопросы журналистов в среду во время телефонного брифинга, директор Департамента изучения перспектив экономического развития ВБ Айхан Косе включил Россию в список из восьми развивающихся стран, которые "играют важную роль в развитии мировой экономики".

В октябре Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,5 п. п. по сравнению с апрельским докладом - до 1,1%, а в 2020 году - повысил на 0,2 п. п., до 1,9%. В докладе отмечается, что рост российской экономики оказался слабее апрельских ожиданий МВФ, но он восстановится в 2020 году.