В Приморье начнут строить инфраструктуру для "Умного города" в середине 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 9 января. /ТАСС/. Строительство инфраструктуры для проекта "Умный город" в Приморье начнется в середине 2020 года, работы будут вестись в рамках государственно-частного партнерства, их стоимость составит 4-5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Приморского края - министр цифрового развития и связи региона Сергей Максимчук.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта. Приморский край на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года подписал соглашение о реализации этого проекта с Дальневосточным фондом высоких технологий.

"В сентябре [2019 года] мы приступили к планированию работы по реализации проекта, сейчас проходит обследование наших городов на предмет того, насколько они "умные" и что уже реализовано. Пока мы говорим о четырех крупных муниципальных образованиях, это Владивосток, Артем, Уссурийск и Находка. В середине 2020 года начнется строительство инфраструктуры. Первый этап рассчитан до конца 2021 года", - сообщил Максимчук, добавив, что точная стоимость работ будет известна, когда будет ясно, какие системы уже действуют.

Он отметил, что некоторые элементы "Умного города" во Владивостоке уже есть: системы энергоэффективного освещения, фото- и видеофиксации, которые следят за нарушениями и превышением скорости, видеонаблюдение и другие. Однако сейчас они разрозненны, кроме этого, технологии уже частично устарели. В рамках проекта предстоит объединить их и настроить так, чтобы все данные стекались в одно хранилище для анализа. Это позволит, например, обнаруживать и вовремя устранять протечки и аварии в системе ЖКХ, распознавать лица прохожих, в том числе чтобы обнаруживать нарушителей.

В дальнейшем планируется распространить этот опыт на другие города края и создать единый центр управления регионом, который объединит все системы, муниципальные и краевые, в единую систему. Создать такой центр планируется во Владивостоке к концу 2021 года, разместить его планируется в здании краевой администрации в центре города.

О нацпроекте

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.