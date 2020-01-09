Авиазавод в Улан-Удэ получил 4,5 млн рублей на создание "Фабрики процессов" по нацпроекту

УЛАН-УДЭ, 9 января. /ТАСС/. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") получил 4,5 млн рублей из бюджета Республики Бурятия на создание в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" "Фабрики процессов" - учебной производственной площадки для обучения сотрудников местных предприятий бережливому производству. Об этом сообщили журналистам в четверг в региональном министерстве экономики.

Бурятия стала первым регионом Дальневосточного федерального округа, который присоединился к реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости населения", включившись в него в феврале 2019 года.

"Улан-Удэнским авиационным заводом на базе авиационного техникума будет создана "Фабрика процессов" - учебная производственная площадка, на которой обучающиеся сотрудники других предприятий, участвующих в нацпроекте, получат практический опыт применения инструментов бережливого производства. На эти цели завод получил 4,5 млн рублей", - сообщили в министерстве.

"Фабрика процессов" на У-УАЗ будет представлять собой площадку, где в условиях, приближенных к реальным, станут отрабатываться приемы и методы бережливого производства. Обучать здесь планируют специалистов пяти предприятий Бурятии, которые самостоятельно реализуют проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Это У-УАЗ, Улан-Удэнский лопастной завод, Улан-Удэнское приборостроительное объединение, "Дорстройсервис" и мясоперерабатывающая компания "Экофуд". Еще четыре компании - "Селенгинский целюллозно-картонный комбинат", "Бурятмяспром", "Бурятхлебпром" и мясоперерабатывающая фабрика "Селенга" - занимаются повышением производительности труда под управлением АНО "Федеральный центр компетенций".

"В 2019 году основам бережливого производства уже обучено 69 сотрудников предприятий - участников нацпроекта, реализующих мероприятия по повышению производительности труда самостоятельно, и 66 сотрудников предприятий, реализующих мероприятия по повышению производительности труда под управлением "Федерального центра компетенций", - отметили в Минэкономики региона. - В 2020 году стоит задача вовлечь в нацпроект дополнительно не менее четырех предприятий, обучить не менее 32 специалистов".

"Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.