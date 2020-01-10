Кабмин расширил направления для субсидий по проектам оздоровления Волги и "Чистая вода"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Правительство РФ расширило список направлений для финансирования в субъектах Российской Федерации в рамках федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, финансовая поддержка предоставляется на "проведение инженерных изысканий и подготовку (корректировку) проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства". В нем указано, что это будет делаться с учетом предварительного определения уполномоченными федеральными органами исполнительной власти необходимости реализации и приоритетности финансирования проектов.

Субсидии также предусмотрены для возмещения затрат на уплату платежей инвестору по концессионным соглашениям или местным бюджетам на софинансирование возмещения затрат на уплату платежей концессионеру по соглашениям. Кроме того, поддержка предоставляется на строительство, реконструкцию (модернизацию) линейных объектов (в данном случае канализационных сетей).

"Проект постановления был разработан Минстроем России по поручению премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева, об этих изменениях просили субъекты Российской Федерации для эффективной реализации этих федеральных проектов", - пояснил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.

Федеральный проект "Оздоровление Волги" направлен на сокращение к 2024 году объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод в три раза. Для этого в регионах строятся современные очистные сооружения. На реализацию федерального проекта за шесть лет будет направлено почти 123 млрд рублей из федерального, региональных бюджетов и внебюджетных источников.

Проект "Чистая вода" предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. На реализацию федерального проекта "Чистая вода" за шесть лет будет направлено 245 млрд рублей, из которых 147 млрд рублей - средства федерального бюджета.