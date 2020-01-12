Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте "Образование"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Счетная палата РФ проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны. Информация об этом представлена в промежуточных итогах мониторинга нацпроектов, опубликованных в понедельник на сайте ведомства.

"В рамках федерального проекта "Современная школа" [нацпроекта "Образование"] не поставлена задача по сокращению неравенства в качестве образовательных результатов между школами и группами учащихся и по преодолению образовательной неуспешности; отсутствуют мероприятия, направленные на формирование предпринимательских навыков (предприимчивости), на преодоление кадрового дефицита в образовательных организациях", - говорится в документе.

Кроме того, в федеральном проекте "Цифровая образовательная среда" не предусмотрены меры по созданию и обновлению в школах инфраструктуры, которая нужна для подключения к интернету и внедрению современных технологий обучения.

В федеральном проекте "Новые возможности для каждого" отсутствуют меры, которые направлены на мотивацию граждан для включения в систему непрерывного образования. По мнению ведомства, это может привести к формальному повышению квалификации одних и тех же лиц, вовлеченных в программы дополнительного образования.

Также в нацпроекте не предусмотрены мероприятия, обеспечивающие повышение престижа профобразования.

Реализация проекта "Производительность труда"

Успешная реализация национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" не гарантирует вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 году, что является одной из национальных целей. "Вклад национального проекта в достижение национальной цели вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира <...> составляет лишь 12 %. При этом рост производительности труда, повышение экономической активности населения и увеличение рабочей силы в соответствии с Основными направлениями деятельности правительства-2024 должны являться основными факторами ускорения темпов экономического роста. Даже успешной реализации мероприятий национального проекта может оказаться недостаточно для того, чтобы обеспечить достижение национальной цели", - говорится в отчете по результатам анализа.

Там также отмечается, что большая часть показателей национального и федеральных проектов не характеризует социально-экономический эффект от реализации мероприятий. Например, показатель "количество измененных нормативных правовых и иных актов" не отражает качественное совершенствование правовой базы, ограничиваясь формальным признаком наличия любых изменений в соответствующих актах, указывается в отчете.

"В национальном проекте отсутствует один из важнейших показателей производительности труда - количество продукции на единицу времени, что не соответствует международной практике и затрудняет международные сопоставления", - отметили также в Счетной палате.

Кроме того, состав целевых и дополнительных показателей национального проекта и федеральных проектов недостаточен для объективной характеристики достижения поставленных в них целей, решения задач и достижения результатов, считают в Счетной палате.

Показатели нацпректа "Наука"

Счетная палата считает необходимым ввести в национальный проект "Наука" ряд уточняющих параметров, которые, в частности, позволят оценивать внедрение инноваций. "Среди показателей нацпроекта "Наука" и [входящих в него] федеральных проектов отсутствуют показатели, характеризующие внедрение инноваций... ", - говорится в отчете Счетной палаты, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

Состав целевых и дополнительных показателей нацпроекта "Наука" недостаточен для объективной оценки достижения его целей, приходят к выводу в Счетной палате. В связи этим нацпроект "Наука" предлагается дополнить показателями, характеризующими внедрение инноваций, а также рассмотреть вопрос об определении механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования.

Привлечение внебюджетных средств

Достижение результатов нацпроекта напрямую зависит от внебюджетных средств. К 2024 году доля внебюджетных средств в общем объеме нацпроекта должна превысить 50%. При этом механизмы привлечения и детализации источников внебюджетных средств не проработаны, говорится в документе.

В частности, в отчете контрольного органа отмечается, что федеральным проектом "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" предусмотрено до конца 2021 года введение в эксплуатацию цифровой системы управления сервисами научной инфраструктуры коллективного пользования, для чего из федерального бюджета выделят 1,7 млрд рублей.

В связи с чем целесообразно дополнить перечень показателей реализации мероприятий указанного федерального проекта показателем, характеризующим объем внебюджетных средств, привлеченных за счет подключения внешних пользователей к цифровой системе управления сервисами научной инфраструктуры коллективного пользования", - отмечается в отчете.

Счетная палата указывает и на проблему взаимодействия с регионами. "Паспортом нацпроекта "Наука" не предусмотрены мероприятия по поддержке отдельных территорий (регионов). Также не предусмотрено участие в национальном проекте муниципальных образований, имеющих статус наукоградов, что осложнит преемственность реализуемых в сфере науки и технологий мероприятий", - говорится в документе.

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Он включает три федеральных проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации", "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" и "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок".

Нацпроект "Экология"

Исполнение бюджета в рамках реализации национального проекта "Экология" находится на крайне низком уровне и составляет 27,1 %. "Информация о расходовании средств федерального бюджета в целях реализации НП [национального проекта] "Экология", представленная в таблице, свидетельствует о крайне низком исполнении бюджетных назначений", - говорится в тексте документа.

По данным Счетной палаты, расходы в рамках нацпроекта составили 15 413,4 млн рублей, или 27,1 % по состоянию на 1 ноября 2019 года. Особенно низкий процент исполнения бюджета по трем федеральным проектам - "Чистый воздух", "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Уровень исполнения расходов по этим проектам составляет менее 15 %.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить 4,041 млрд рублей.