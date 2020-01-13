{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кружковое движение НТИ запустило спецпроект по разработке компьютерных игр

В соревнованиях могут принять участие школьники всех возрастов

ТАСС, 13 января. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) запустило специальный проект олимпиады - соревнования по разработке компьютерных игр Game.Dev. В отборочном туре участникам предстоит создать демо-версию игры и записать видеоролик ее прохождения, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

Партнерами спецпроекта Game.Dev выступают Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Центр НТИ по нейротехнологиям, виртуальной и дополненной реальности ДВФУ и крупнейшие компании-разработчики компьютерных игр: Epic Games, создавший игры Unreal Engine и Fortnite, и Wargaming.net, автор игр World of Tanks, Master of Orion.

"В отборочном туре участникам предстоит создать демо-версию игры на тему "Игры делают мир лучше" на основе стандартного типового проекта в Unreal Engine, а также записать видеоролик прохождения игры и разместить его под закрытой ссылкой на хостинге YouTube. Задания соревнований Game.Dev построены таким образом, что пройти отборочный тур может даже участник без опыта работы с игровым движком. Помогать в процессе будут наставники - разработчики из игровой индустрии", - сообщили в пресс-службе.

В соревнованиях могут принять участие школьники всех возрастов. Финал пройдет в ДВФУ с 25 февраля по 1 марта 2020 года. Проекты участников оценят эксперты - представители игровой индустрии и академического сообщества. Главным призом станет бесплатное участие в крупнейшей конференции для профессионалов игровой индустрии в России, Украине и Белоруссии Devgamm.

"Разработка игр - развивающаяся отрасль, которая нуждается в специалистах разного профиля: программистах, дизайнерах, менеджерах. При этом инструменты и решения, которыми пользуются создатели игр, нужны не только в IT, но и в архитектуре, инженерии, экономике, кино, космической индустрии. Погружение в создание собственных решений позволит участникам Game.Dev сделать первый шаг в игровую индустрию, поработать с единомышленниками и обрести наставников среди партнеров соревнований", - процитировала пресс-служба слова лидера рабочей группы Кружковое движение НТИ Дмитрия Земцова.

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив движения - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50 % приборной базы у ведущих научных организаций.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Колыма в 2020 году направит более 143 млн рублей на реализацию нацпроекта "Образование"
На эти средства планируется начать строительство новых школ, технопарков "Кванториум", оснастить современным оборудованием уже имеющиеся учебные заведения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС