Кружковое движение НТИ запустило спецпроект по разработке компьютерных игр

ТАСС, 13 января. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) запустило специальный проект олимпиады - соревнования по разработке компьютерных игр Game.Dev. В отборочном туре участникам предстоит создать демо-версию игры и записать видеоролик ее прохождения, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

Партнерами спецпроекта Game.Dev выступают Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Центр НТИ по нейротехнологиям, виртуальной и дополненной реальности ДВФУ и крупнейшие компании-разработчики компьютерных игр: Epic Games, создавший игры Unreal Engine и Fortnite, и Wargaming.net, автор игр World of Tanks, Master of Orion.

"В отборочном туре участникам предстоит создать демо-версию игры на тему "Игры делают мир лучше" на основе стандартного типового проекта в Unreal Engine, а также записать видеоролик прохождения игры и разместить его под закрытой ссылкой на хостинге YouTube. Задания соревнований Game.Dev построены таким образом, что пройти отборочный тур может даже участник без опыта работы с игровым движком. Помогать в процессе будут наставники - разработчики из игровой индустрии", - сообщили в пресс-службе.

В соревнованиях могут принять участие школьники всех возрастов. Финал пройдет в ДВФУ с 25 февраля по 1 марта 2020 года. Проекты участников оценят эксперты - представители игровой индустрии и академического сообщества. Главным призом станет бесплатное участие в крупнейшей конференции для профессионалов игровой индустрии в России, Украине и Белоруссии Devgamm.

"Разработка игр - развивающаяся отрасль, которая нуждается в специалистах разного профиля: программистах, дизайнерах, менеджерах. При этом инструменты и решения, которыми пользуются создатели игр, нужны не только в IT, но и в архитектуре, инженерии, экономике, кино, космической индустрии. Погружение в создание собственных решений позволит участникам Game.Dev сделать первый шаг в игровую индустрию, поработать с единомышленниками и обрести наставников среди партнеров соревнований", - процитировала пресс-служба слова лидера рабочей группы Кружковое движение НТИ Дмитрия Земцова.

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив движения - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50 % приборной базы у ведущих научных организаций.