В Амурской области по нацпроекту отремонтируют семь детских поликлиник в 2020 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 января. /ТАСС/. Детские поликлиники в семи городах Амурской области отремонтируют до конца 2020 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"В этом году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" будут отремонтированы семь детских поликлиник в Райчихинске, Тынде, Зее, Константиновке, Свободном и Благовещенске. Также планируется замена 26 ФАПов, находящихся в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, помимо нацпроекта, средства на капитальный ремонт медицинских учреждений в Амурской области также выделяются в рамках реализации плана социального развития, утвержденного правительством региона, и единой субсидии Амурской области по линии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, на деньги которой в 2020 году отремонтируют травматологическое отделение больницы в Свободном.

"Амурская область ответственно и эффективно участвует в национальных проектах. Такая целевая поддержка из федерации позволяет вывести на качественно более высокий уровень сферу социально важных услуг для населения. При принятии решения, куда направить средства, мы внимательно анализируем ситуацию. Так, в 2020 году мы делаем упор на детском здравоохранении и развитии первичного звена. В каждом обновленном учреждении внедряем современные технологии", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.