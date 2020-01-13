Чечня планирует направить около 10 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 13 января. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики планируют направить около 10 млрд рублей на реализацию национальных проектов в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил председатель правительства республики Муслим Хучиев.

"Готовятся мероприятия по нацпроекту в 2020 году. Порядка 10 млрд рублей планируется привлечь из федерального бюджета в рамках заключаемых соглашений. В 2019 году в республике построено, реконструировано или капитально отремонтировано - 241 объект - дворовые территории, учреждения образования, культуры, здравоохранения, социально-значимые объекты", - сказал Хучиев.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.