Колыма направит на нацпроект "Демография" на 30% меньше средств, чем в 2019 году

ТАСС, 14 января. Власти Магаданской области планируют потратить в этом году на реализацию национального проекта "Демография" 107,1 млн рублей - на 30% меньше суммы 2019 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель правительства региона.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет по стране на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Магаданская область подключилась к реализации нацпроекта с самого начала 2019 года на основе софинансирования, но основная часть денежных средств второй год идет из федерального бюджета.

"На реализацию мероприятий нацпроекта "Демография" [в 2020 году] предусмотрено 107,1 млн рублей", - сообщил собеседник агентства и уточнил, что 104,9 млн рублей из общей суммы будут выделены из федерального бюджета, остальные - из областного.

На эти средства планируется начать строительство новых спортивных комплексов в регионе и всесезонного трамплина К-60, проведение мероприятий, направленных на привлечение к физической культуре и спорту людей пенсионного возраста, продление и улучшение качества их жизни. Помимо этого, в регионе будет проведена работа по созданию условий для дошкольного образования детей до трех лет.

По информации областных властей, в прошлом году регион потратил на реализацию мероприятий нацпроекта более 353 млн 997 тыс. рублей. Изначально планировалось потратить меньше - на уровне этого года. Но в течение года финансирование возрастало. Власти рассчитывают на то, что в этом году в регион также будут поступать дополнительные федеральные субсидии.

В ходе реализации национального проекта в 2019 году для пяти городских округов Магаданской области были закуплены новые автобусы марки ГАЗ для перевозки пожилых людей и людей с инвалидностью в медицинские организации, началось формирование мобильных медицинских бригад для выездов по районам. Важным событием для региона стало открытие в крупнейшем магаданском детском лагере "Северный Артек" спортивного комплекса.

Нацпроекты Магаданской области

В Магаданской области реализуются 10 национальных проектов. Это "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Демография", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт", "Образование", "Цифровая экономика", "Экология". Из них заявлены, но финансирование не получают "Цифровая экономика" и "Международная кооперация и экспорт".

В конце 2019 года в правительстве Магаданской области сообщили ТАСС, что объем финансирования национальных проектов в регионе в 2020 году превысит 2 млрд 72 млн рублей. Их реализация позволит развить санитарную авиацию региона, создать современные общественные пространства в населенных пунктах Колымы, построить мусороперерабатывающий завод, отремонтировать объекты культуры и дороги, а также обеспечить население новым жильем.

В 2019 году по нацпроектам были освоены в полном объеме все выделенные из федерального и областного бюджетов средства - около 1,5 млрд рублей. На эти средства началось строительство многоквартирных домов в бухте Нагаева для переселенцев из аварийного жилфонда и получателей дальневосточной льготной ипотеки, закуплены автобусы в муниципалитеты для перевозки пожилых людей в медицинские организации, в шести поселках появились зоны отдыха и прогулок, проведен капитальный ремонт в части сельских домов культуры, реконструированы многие автомобильные дороги. Кроме того, в регионе начали появляться первые модельные библиотеки, открылся первый виртуальный кинозал, школы искусств оснастили по современным стандартам.