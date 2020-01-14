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Путин: Счетная палата должна контролировать исполнение нацпроектов

Как отметил российский президент, споры с правительством по этим вопросам позволят находить нужные решения

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Счетная палата РФ должна заниматься контролем за исполнением национальных проектов, а споры с правительством по этим вопросам позволят находить нужные решения. Такое мнение высказал во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

"Я очень рассчитываю на то, что, как мы с вами и договаривались, Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов", - обратился Путин к Кудрину. Президент отметил, что в этой связи у Счетной палаты "часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами".

"Но, на мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения", - подчеркнул глава государства.

Путин в целом выразил надежду на дальнейшее совершенствование работы Счетной палаты. Он отметил, что поводом для встречи стало 25-летие этого органа финансового контроля [федеральный закон о Счетной палате вступил в силу 14 января 1995 года]. По словам Путина, СП "выполняет важнейшую функцию в системе государственной власти" - контролирует государственные расходы, напрямую работая с правительством, с Госдумой и с администрацией президента. "Я вас поздравляю и желаю всего самого доброго вам и всей Счетной палате. Передайте, пожалуйста, самые наилучшие пожелания всем коллегам", - сказал президент.

Встреча Путина с Кудриным, приуроченная к юбилею Счетной палаты, пришлась также на финальный этап подготовки послания президента РФ Федеральному собранию, которое глава государства огласит в среду, 15 января.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКудрин, Алексей Леонидович
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