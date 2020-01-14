Прокуроры возбудили административные дела из-за мусорного коллапса в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Дела об административных правонарушениях возбуждили в отношении должностных лиц "Приморского экологического оператора" и компании "Даль-эко" в связи с нарушениями в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Поскольку данные факты свидетельствуют о ненадлежащей организации региональным оператором работы по вывозу коммунальных отходов прокуратурой края в адрес директора КГУП "Приморский экологический оператор" внесено представление. Также органами прокуратуры края инициировано возбуждение дел об административных правонарушениях как в отношении должностных лиц регионального оператора, так и в отношении ООО "Даль-эко", - сообщила пресс-служба.

Во Владивостоке в начале года сложилась сложная ситуация с вывозом мусора. Как сообщил 4 января ТАСС первый заместитель директора КГУП "Приморский экологический оператор" Сергей Лазарев, это случилось по двум причинам: в новогодние праздники объем мусора оказался в четыре раза больше, чем в обычные дни, кроме того, в конце декабря 2019 года вывозящие мусор компании, которые работали в крупных районах города, без объяснения причин перестали вывозить отходы, а уже к 31 декабря образовались завалы.

Прокуроры выявили факты плохой организации работы по вывозу мусора в Лесозаводском городском округе, Первомайском и Ленинском районах Владивостока, в том числе, в работе компаний-подрядчиков регионального оператора. Территориальные прокуроры выявили около 200 случаев, когда уполномоченные организации не принимали мер для вывоза мусора. Прокуроры Первомайского и Ленинского районов Владивостока в связи с этим внесли представления об устранении нарушений закона главе компании "Даль-эко", которая и должна вывозить мусор.

10 января пресс-служба правительства Приморья сообщила, что власти дали компаниям неделю на исправление ситуации, после чего договор с ними может быть расторгнут и вскрыта банковская гарантия в размере 25 млн рублей за каждый район города. 13 января губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что часть заказов на вывоз мусора во Владивостоке и в Приморском крае планируется передать малому бизнесу. По его словам, если проштрафившиеся компании продолжат нарушать свои обязательства, они будут полностью отстранены от контрактов на вывоз мусора, что обернется для них финансовыми потерями, в том числе в виде новых штрафов.

С 1 января 2020 года в Приморье вступил в силу новый закон об административной ответственности за ненадлежащее содержание мусорных контейнерных площадок. Штраф для граждан составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 500 тыс. рублей. Изменение системы обращения с бытовыми отходами в Приморье проводится в рамках реализации нацпроекта "Экология".

Нацпроект "Экология"

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).