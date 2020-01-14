Генпрокуратура добилась эффективного расходования средств, выделенных на нацпроекты

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Генпрокуратура добилась более эффективного расходования средств, выделенных на реализацию 12 национальных проектов. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка на торжественном заседании, посвященном 298-й годовщине образования российской прокуратуры.

"Используя весь потенциал средств прокурорского надзора, нам удалось добиться более эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию 12 стратегически важных национальных проектов, нацеленных на улучшение качества жизни людей", - сказал он.

Ранее Чайка сообщил, что Генпрокуратура выявила 2,5 тыс. нарушений в ходе реализации нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда". Они касались вопросов предоставления мер государственной поддержки, строительства объектов социальной инфраструктуры, проведения конкурсных процедур, регионального и муниципального нормотворчества.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт"), а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.