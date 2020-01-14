В Удмуртии создадут более 2 тыс. мест в яслях в 2020-2021 годах

ГОРКИ, 14 января. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым доложил о планах ввода в эксплуатацию новых дошкольных учреждений в республике. В частности, по плану, за 2020-2021 годы в регионе должно появиться свыше 2 тыс. мест в яслях для детей до трех лет.

"Если мы за 2018-2019 годы 2160 мест [в яслях] обеспечили, то 2220 мест - это на 2020-2021 годы. Это существенно изменит ситуацию, социальное напряжение именно в доступности детского сада для детей до трех лет", - сказал Бречалов.

По оценке Бречалова, в целом по нацпроекту "Демография" удалось сделать прорыв. "За два года... в Удмуртии построили 27 яслей. Это 2160 семей, то есть столько молодых мам могут быть в том числе трудоустроены", - подчеркнул он.

Медведев поинтересовался у главы региона, как идет решение важнейших экономических задач, каковы результаты реализации национальных проектов в целом. Бречалов поблагодарил главу кабинета министров за поддержку, оказываемую завершению строительства социальных объектов. В частности, он упомянул два долгостроя - школу в поселке Совхозный Завьяловского района и детский сад в Ижевске.

"Вы и Министерство энергетики поддержали нас в проекте по консолидации электросетевых активов с ПАО "Россети". Мы смогли выручить очень серьезную сумму, более 3 млрд рублей, которую полностью направили на ремонт и реконструкцию детских садов и школ, - доложил глава Удмуртии. - В течение 2019 и 2020 годов более 700 объектов - кровли крыш и окна - будут отремонтированы. Это тоже серьезное подспорье, потому что до этого максимально 150 млн выделялось на подобные цели. Сейчас у нас более 3,5 млрд рублей".