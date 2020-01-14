Медведев: диагностическое оборудование в медучреждениях надо менять раз в 10 лет

ГОРКИ, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым заявил, что сложное оборудование больниц и поликлиник устаревает и в идеале менять его стоит не реже, чем раз в 10 лет.

"Если говорить о тяжелом оборудовании, о котором вы сказали, мы уже один раз меняли его во многих регионах, - подчеркнул Медведев. - Но даже тяжелое оборудование устаревает, через 10 лет оно в принципе подлежит замене". Премьер заверил, что правительство будет делать это и в будущем.

На встрече глава Удмуртии подчеркнул, что основные триггеры по проектам "Демография" и "Здравоохранение" - это оборудование. "По здравоохранению в наших городах, в районных больницах мы сделали очень серьезный рывок, - сказал он. - Онкологические амбулаторные пункты открыты с учетом кустового принципа во всех необходимых районах".

Бречалов добавил, что серьезные деньги выделены на модернизацию оборудования. "В 2017 году износ тяжелого, диагностического, оборудования был более 70%, - уточнил он. - Пациенты ездили в соседние регионы, или приходилось тратить деньги на коммерческие услуги. Сейчас мы существенно изменим ситуацию".

В качестве примера собеседник Медведева привел показатели, связанные со смертностью от инфарктов и от инсультов. "Одна из причин - в кусте из пяти районов, центром которого является Увинский район, у нас не было сердечно-сосудистого отделения, и людей приходилось возить в Ижевск. Тот самый золотой час терялся, - пояснил Бречалов. - Благодаря национальному проекту мы запускаем центр с современным оборудованием, и от близлежащих районов до него можно будет добраться максимум за 20-30 минут. Я уверен, что это существенно изменит ситуацию".

Медведев поручил главе Удмуртии больше внимания уделять модернизации первичного звена здравоохранения. "В отношении первичной помощи определенные решения приняты, - сказал глава правительства. - <...> На что еще надо будет обратить внимание - уверен, что эта тема актуальна и для Удмуртии, - это на состояние первичных объектов по медицине, я имею в виду поликлиники, ЦРБ". По словам премьера, очевидно, что здесь необходимы инвестиции, чтобы диагностика на этом оборудовании, медицинская помощь оказывалась в приемлемых условиях. "То есть когда это современное здание, где не холодно, есть горячая и холодная вода и так далее. Эту программу надо будет в том числе и вместе с Удмуртской Республикой реализовывать", - поручил Медведев.