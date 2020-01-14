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Счетная палата планирует проверять привлечение частных средств для реализации нацпроектов

При этом глава ведомства Алексей Кудрин отметил, что пока недостаточно механизмов для стимулирования привлечения внебюджетных ресурсов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Счетная палата РФ намерена проверять привлечение частных средств для реализации нацпроектов, сообщил журналистам председатель контрольно-счетного ведомства Алексей Кудрин.

"При реализации нацпроектов, действительно, часть ресурсов предполагается [привлекать] за счет внебюджетных ресурсов", - сказал Кудрин.

"Да, такой учет правительство собирается вести, мы тоже собираемся проверять этот учет. Но считаем, что пока недостаточно механизмов для стимулирования привлечения внебюджетных ресурсов. Но такой учет, безусловно, предполагается вести", - добавил он.

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РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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