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Новая система обращения с ТКО

Предприятия Татарстана первыми в РФ начнут вести учет опасных отходов в 2020 году

Компании станут вносить информацию об отходах в государственную информационную систему, позволяющую выявлять нарушения и контролировать движение опасного мусора в режиме реального времени

ТАСС, 14 января. Компании Татарстана первыми в 2020 году в России начнут вносить данные об опасных отходах в создаваемую государственную информационную систему (ГИС) по учету отходов I и II класса. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании "РосРАО", которая является оператором по переработке таких отходов.

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По данным компании, ежегодно в России образуется примерно 400 тыс. тонн опасных отходов, при этом мощности для их переработки позволяют обезвредить только 1,5% из них. Одной из целей нацпроекта "Экология" является создание системы по обращению с опасными отходами, включая строительство к 2024 году семи заводов по обработке и обезвреживанию отходов и создание до 30 сентября 2021 года единой государственной информационной системы учета и контроля за обращением отходов I-II классов.

"Предприятиям республики будет предоставлен доступ в ГИС для внесения актуальных данных по видам и объемам образующихся отходов и последующего тестирования данной системы. Полученные данные будут использованы федеральным оператором при формировании федеральной схемы обращения с отходами I-II классов", - говорится в сообщении по итогам подписания соглашения между "РосРАО" и властями республики.

Кроме того у предприятий появится понимание процессов переработки отходов, возможность работать по прозрачным и экономически выгодным тарифам, улучшить свой экологический профиль, а также расширить бизнес для создания собственных перерабатывающих мощностей.

"Предприятиям необходимо адаптироваться к современным требованиям обращения с отходами I-II классов, подготовить соответствующих специалистов, которые смогут эффективно обеспечивать деятельность с такими отходами. В этом плане крайне важно решение руководства Республики Татарстан первыми участвовать в проекте по созданию условий для безопасного обращения с отходами I-II классов уже с 2020 года", - отметил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов "РосРАО" Максим Корольков.

О ГИС отходов

Исполнителем создания ГИС всей цепочки обращения с опасными отходами в России по итогам открытого конкурса выбрана компания "Большая тройка". Ей предстоит создать безопасную систему управления всей цепочкой - от образования отходов до их переработки во вторичную продукцию. При построении новой системы будут перепроверены и обновлены данные об участниках рынка и объемах образования отходов.

На основе этих данных планируется строить прогнозы, улучшать транспортировку и переработку. Система позволит выявлять нарушения, учитывать опасные отходы и контролировать их движение в режиме реального времени, а также моделировать наилучшее размещение инфраструктуры. Отдельный модуль позволит вести договорную работу. Данные системы позволят сформировать федеральную схему обращения с отходами I-II классов.

Об опасных отходах

К отходам I-II классов относятся смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот (отходы металлургических, обрабатывающих, машиностроительных отраслей), ртутьсодержащие отходы (ртутные лампы и градусники, а также промышленные отходы, содержащие ртуть); сточные отходы промпредприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы. К отходам I категории относят те, ущерб от которых для природы невосполним. Ко II классу причисляют отходы, ущерб от которых восполняется не менее 30-40 лет.

Общий объем финансирования федерального проекта "Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I-II классов опасности" на период 2019-2024 годов составляет более 36 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияТатарстанНовая система обращения с ТКО
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