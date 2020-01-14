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Более 174 млн рублей направят на переобучение нижегородцев в 2020 году по нацпроектам

В перечень тех, кто сможет бесплатно пройти обучение, также включили жителей в возрасте свыше 50 лет, женщин, находящихся в декретном отпуске, и безработных жительниц с детьми-дошкольниками

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 января. /ТАСС/. Власти Нижегородской области направят более 174 млн рублей на переобучение жителей региона в 2020 году в рамках нацпроектов "Демография" и "Производительность труда и поддержка занятости". Объемы финансирования на переобучение выросли на 30 млн рублей по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам во вторник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Более 174 млн рублей выделяется на переобучение граждан в 2020 году. Мероприятия национальных проектов, связанные с переобучением, в прошлом году уже показали свою эффективность", - сказал Никитин, отметив, что в 2019 году переобучение прошли почти 6 тыс. жителей региона.

Обучавшимся предлагалось освоить профессии повара, электромонтера контактной сети, тракториста, социального работника, кладовщика, оператора котельной, водителя погрузчика, штамповщика и слесаря. В этом году на переобучение будет направлено около 2,2 тыс. человек, но власти региона планируютза счет "более эффективного расходования средств" вовлечь в нацпроекты как можно больше нижегородцев.

"В этом году выросли не только объемы финансирования, но и расширился перечень тех, кто может бесплатно пройти обучение. Новые категории - это нижегородцы возрастной категории 50+ и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие жительницы региона, имеющие детей дошкольного возраста", - добавил Никитин.

Основная задача нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Проект также призван определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. К участию в проекте привлекут не менее 10 тыс. предприятий в 85 субъектах России.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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