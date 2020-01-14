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Калининградские власти создали сайт, посвященный реализации нацпроектов

Всего в регионе проводятся мероприятия по 12 национальным проектам

КАЛИНИНГРАД, 14 января. /ТАСС/. Власти Калининградской области создали интернет-портал, посвященный реализации национальных проектов в регионе, сообщается на официальном сайте областного правительства.

"Портал обобщает все материалы о реализации нацпроектов в нашем регионе: их краткое описание, бюджет и уровень освоения средств, цели нацпроектов, карту объектов", - сказал министр экономического развития, промышленности и торговли области Дмитрий Кусков, слова которого приводятся в сообщении.

Портал разработан министерством экономического развития, промышленности и торговли, его создание практически не повлекло никаких затрат. Главная задача - предоставление информации о реализации нацпроектов в регионе в доступном и понятном для жителей области формате. Сейчас портал работает в тестовом режиме, но уже доступен для посетителей, тестирование планируется завершить к середине февраля, уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

Правительством Калининградской области разработаны и реализуются мероприятия по 11 национальным проектам. Еще один нацпроект - "Наука" - относится к компетенции федерального уровня, сообщили в пресс-службе.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияКалининградская область
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