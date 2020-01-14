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Нижегородский "Мобильный Кванториум" в Сербии посетили более 100 детей по нацпроекту

Сербские школьники посетили мастер-классы по 3D-моделированию, сборке и программированию роботов и экскурсию по лаборатории на колесах

ТАСС, 14 января. Более 100 сербских школьников посетили нижегородский "Мобильный Кванториум", который работал в гимназии города Баня-Лука. Кванториум был создан в республике по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" и призван привлечь молодых людей страны поступать в вузы российского региона, говорится в сообщении правительства Нижегородской области, распространенном во вторник.

"Мобильный Кванториум" открылся 12 января 2020 года в гимназии сербского города Баня-Лука. Более 100 сербских школьников уже успели посетить мастер-классы по 3D-моделированию, сборке и программированию роботов и экскурсию по лаборатории на колесах", - говорится в сообщении.

"Мобильный Кванториум" представляет собой многофункциональный комплекс для проведения опытов, моделирования и конструирования, а также позволяет осуществлять дополнительную подготовку педагогов. В Сербии кванториум работал в гимназии города Баня-Лука.

В Нижегородской области реализуется несколько образовательных программ на международном уровне. "Регион продолжает наращивать экспорт образовательных услуг за рубеж. Сегодня между нашими университетами и их иностранными партнерами действуют более 300 соглашений. Повышая привлекательность отечественного образования для иностранцев, мы помогаем нижегородским вузам увеличить объемы выручки и активно развивать научное сотрудничество на международном уровне", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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