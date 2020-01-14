Топилин заявил о перевыполнении плана по переобучению работников на 2019 год

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. План по повышению квалификации работников в рамках нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" по итогам 2019 года перевыполнен в 2,3 раза, переобучение прошли 41,4 тыс. работников. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".

"В прошлом году обучение прошло в 31 регионе, их отобрало Минэкономразвития. Мы перевыполнили показатели по численности обученных в 2,3 раза: вместо запланированных 18,4 тысячи человек переобучение и повышение квалификации прошли 41,4 тыс. работников, и это данные на начало декабря", - рассказал он.

Министр отметил, что при этом все работники сохранили занятость на предприятиях. "То есть работодатели, перестроив процессы, нашли новые участки работы для своих специалистов, поручили им новые, более сложные задачи", - пояснил он.

Топилин добавил, что в 2020 году количество регионов - участников проекта увеличится до 50. "Всего в 2019-2024 годах мы планируем обучить не менее 100 тыс. человек", - отметил он.

Национальный проект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Нацпроект нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров (всего планируется обучить почти 200 тыс. человек), а также создана система грантовой поддержки, модернизированы службы занятости.

Главный целевой показатель нацпроекта - ежегодный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевого сектора экономики. Его планируется довести с 1,4% в 2018 году до 5% в 2024 году. Общее финансирование нацпроекта составит 52,1 млрд рублей, из них 45,7 млрд рублей - из федерального бюджета, 5,6 млрд рублей - из внебюджетных источников, 800 млн рублей - из бюджетов субъектов РФ.