{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин предложил не взимать налог на прибыль со счетов эскроу

Ведомство разработало соответствующие поправки в Налоговый кодекс

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министерство финансов предложило исключить из базы налога на прибыль застройщиков эскроу счета. Это следует из пояснительной записки к поправкам в Налоговый кодекс, опубликованной во вторник на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, деньги дольщиков, которые содержатся на счетах эскроу, не учитываются как средства целевого финансирования, поэтому с них застройщику также начисляется налог на прибыль.

"Законопроектом предлагается внесение изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в целях отнесения указанных средств дольщиков к средствам целевого финансирования по аналогии со средствами, аккумулированными на счетах самого застройщика", - отмечается в текст пояснительной записки.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Нижегородский "Мобильный Кванториум" в Боснии и Герцеговине посетили более 100 детей
Сербские школьники посетили мастер-классы по 3D-моделированию, сборке и программированию роботов и экскурсию по лаборатории на колесах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС