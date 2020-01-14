В КЧР 148 пенсионеров пройдут профессиональное обучение в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 14 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) планируют провести профессиональное обучение для 148 пенсионеров в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"148 граждан старшего поколения Карачаево-Черкесии будут направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2020 году в рамках республиканского проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", - рассказали в пресс-службе.

В рамках нацпроекта в 2020 году также планируется направить на обучение около 130 женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет или имеют детей дошкольного возраста. Как отметили в пресс-службе, перечень профессий для обеих категорий обучающихся уже сформирован. Готовится список организаций, где будет проходить обучение.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.