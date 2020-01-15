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Минздрав сообщил, что высокотехнологичная медпомощь будет доступна по профилю "гериатрия"

Министерство планирует создавать гериатрические центры, проводить скрининги здоровья людям пожилого возраста, а также организовать доставку в медицинские организации таких пациентов, проживающих в сельской местности

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минздрав РФ внесет дополнения в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", согласно которым пациент сможет получить направление на высокотехнологичную медпомощь (ВМП) в случае необходимости. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее Минздрав внес изменения в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", согласно которым из документа исключается ВМП. При этом, как пояснили в министерстве, это не значит, что людям пожилого и старческого возраста данная услуга станет недоступной, так как ВМП предусматривается другим приказом Минздрава "Об утверждении порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы".

"В целях разъяснения положений порядка оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" министерством подготовлены дополнения, указывающие на необходимость направления в случае выявления медицинских показаний пациентов пожилого и старческого возраста для оказания ВМП в порядке, установленном приказом Минздрава России "Об утверждении порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова говорила о том, что внедрение геронтологических подходов позволяет врачам различных профилей оказывать все виды медицинской помощи в том числе пациентам старческого возраста - возраст перестал быть ограничением для медицинского вмешательства.

В свою очередь Минздрав России в рамках этого проекта планирует создавать гериатрические центры и отделения, проводить дополнительные скрининги здоровья людям пожилого и старческого возраста, а также организовать доставку в медицинские организации таких пациентов, проживающих в сельской местности.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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