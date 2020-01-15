{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии за 2019 год волонтерами стали более 3,5 тыс. человек

На портале "Добровольцы России" в прошлом году также зарегистрировали 75 добровольческих организаций республики

ЧЕРКЕССК, 15 января. /ТАСС/. Количество волонтеров в Карачаево-Черкесии за 2019 год увеличилось более чем на 3,5 тыс. человек, сообщили ТАСС в среду в республиканском министерстве туризма, курортов и молодежной политики.

"В Карачаево-Черкесии по итогам 2019 года в добровольческую деятельность вовлечено более 3500 молодых жителей республики. Данные были выгружены из единой информационной системы "Добровольцы России", где за прошедший год зарегистрировано 3557 молодых жителей из Карачаево-Черкесии. При этом следует отметить, что данный коэффициент на 15% превышает запланированный показатель", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что на информационном портале "Добровольцы России" за прошедший год зарегистрировано 75 добровольческих организаций республики. Представители министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР выдали молодым активистам региона более 2 тыс. волонтерских книжек.

"Работа по популяризации активности молодежи и их привлечению к социально полезной деятельности проводится министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики в рамках регионального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", - добавили в ведомстве.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Аграрии Татарстана в 2019 году получили более 410 млн рублей по нацпроекту
По программе "Агростартап" гранты от 2 до 4 млн рублей получили 103 заявителя, еще 29 кооперативам предоставили субсидии на развитие бизнеса на сумму 98,9 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС