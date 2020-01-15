В Карачаево-Черкесии за 2019 год волонтерами стали более 3,5 тыс. человек

ЧЕРКЕССК, 15 января. /ТАСС/. Количество волонтеров в Карачаево-Черкесии за 2019 год увеличилось более чем на 3,5 тыс. человек, сообщили ТАСС в среду в республиканском министерстве туризма, курортов и молодежной политики.

"В Карачаево-Черкесии по итогам 2019 года в добровольческую деятельность вовлечено более 3500 молодых жителей республики. Данные были выгружены из единой информационной системы "Добровольцы России", где за прошедший год зарегистрировано 3557 молодых жителей из Карачаево-Черкесии. При этом следует отметить, что данный коэффициент на 15% превышает запланированный показатель", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что на информационном портале "Добровольцы России" за прошедший год зарегистрировано 75 добровольческих организаций республики. Представители министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР выдали молодым активистам региона более 2 тыс. волонтерских книжек.

"Работа по популяризации активности молодежи и их привлечению к социально полезной деятельности проводится министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики в рамках регионального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", - добавили в ведомстве.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.