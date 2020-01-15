В Севастополе в 2020 году создадут международный центр детского технического творчества

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Международный центр научно-технического творчества, названный в честь основателя города Фомы Мекензи, создадут в Севастополе до конца года. В него войдут несколько организаций дополнительного образования, в том числе детские технопарки "Кванториум", сообщил журналистам в среду директор "Кванториума" Максим Виноградов.

"Мы понимаем, что без международного сотрудничества мы замыкаемся, не используем технологии, которые давно на рынке, и в итоге отстаем. Несмотря на санкции, мы не должны закрываться. Изменится наша структура, в ближайшее время мы ("Кванториум") уйдем на реструктуризацию [для создания международного центра]. Когда у нас большая организация, у нас больше возможностей, больше финансовых потоков для развития", - сказал Виноградов.

Он уточнил, что в состав международного центра войдут два детских технопарка "Кванториум" (уже существующий и тот, который планируется построить в ближайшие годы), будут созданы два IT-куба (подразделения "Кванториума", специализирующиеся на IT-технологиях), центр непрерывного образования - он будет работать с детьми до 10 лет и взрослыми, а также контролировать качество преподавания программ подготовки к обучению в "Кванториуме" в районных детско-юношеских клубах. "Также мы сознательно сохраняем станцию юных техников, будем развивать в рамках классического технического творчества: авиамоделирование и судомоделирование, дисциплину "охота на лис" (один из видов радиоспорта) и мотоспорт и другое. Наша задача их поддержать, лучшие практики сохранить и вытянуть", - отметил собеседник.

Руководитель учреждения отметил, что средства на международное сотрудничество российских образовательных организаций с зарубежными заложены в национальном проекте "Образование". "Выделяются средства на международное сотрудничество, и мы можем использовать их для привлечения детей-иностранцев сюда. А это дает возможность стереть границы в общении с ними, что они могут общаться даже без знания языка. Цель - проведение международных мероприятий на Крымском полуострове", - пояснил он.

По его словам, Международный центр научно-творчества решено назвать именем контр-адмирала Фомы Фомича Мекензи - основателя Севастополя. "Это наша история, это основатель нашего города и наш адмирал. С другой стороны, Севастополь - часть мировой истории. Опять же, услышав Mackenzie international education center, никто сходу не скажет, что он находится в Севастополе", - добавил Виноградов.

О детских технопарках

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. В Севастополе "Кванториум" открылся 13 декабря 2018 года. Открытие второго ожидается в 2021 году.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.