Скворцова: каждый россиянин к концу 2022 года будет иметь электронную медкарту

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Все регионы России к концу 2022 года закончат формирование единого цифрового пространства в сфере здравоохранения. Так, например, у каждого пациента будет доступ к электронной медкарте с момента рождения, сообщила в четверг и.о. министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на пленарном заседании XVIII Ассамблеи "Здоровая Москва".

"До конца 2022 года все 85 регионов нашей страны завершат формирование единого цифрового контура здравоохранения. Это не только снабжение автоматизированными и компьютерными технологиями инфраструктуры здравоохранения, прежде всего создание электронной медицинской карты каждого жителя РФ с момента рождения на протяжении всей жизни", - сказала она.

Скворцова отметила, что у граждан будет сформирована возможность "дистанционного общения со своей электронной медицинской картой", а также с ежедневным дневником. В нем человек сможет заполнить информацию о самочувствии и здоровье с помощью миниатюрных гаджетов. "Миниатюрные гаджеты, которые мы видим в качестве часов, и на нашем рынке появляются миниатюрные высокочувствительные гаджеты в виде псевдотатуировок, наклеек, микрочипов. Они начинают производиться", - добавила она.

Данные мероприятия проводятся в рамках нацпроекта "Здравоохранение", в который входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" и "Развитие экспорта медицинских услуг".