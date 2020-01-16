В КЧР до 2024 года построят и отремонтируют 140 объектов первичного звена здравоохранения

ЧЕРКЕССК, 16 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют провести строительство и ремонт 140 объектов первичного звена здравоохранения до 2024 года, сообщили в четверг журналистам в региональном министерстве здравоохранения.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. Улучшить качество медицинской помощи поможет модернизация первичного звена здравоохранения, строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов.

"В КЧР разработан проект региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения в Карачаево-Черкесской Республике", реализация которого позволит улучшить материально-техническую базу медицинских организаций, доступность и качество оказания медицинской помощи, что в свою очередь будет способствовать достижению целевых показателей национальных проектов. После утверждения программы до 2024 года планируется провести строительство, реконструкцию и ремонт 140 объектов в сфере здравоохранения", - сообщили в Минздраве.

Как рассказали ТАСС в министерстве, будет также проводиться закупка и обновление оборудования в фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских пунктах и других объектах, в которые жители обращаются за первичной медицинской помощью. Планируется закупка автомобилей скорой помощи.

По данным Минздрава КЧР, за последние семь лет в республике построили 19 фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтировано 42. Сейчас в регионе работают 79 ФАП и шесть фельдшерских пунктов. В селах и аулах, где проживают менее 100 человек, организованы домовые хозяйства, охват жителей села первичной медицинской помощью составляет 100%.

Модернизация первичного звена здравоохранения в России входит в задачи нацпроекта "Здравоохранение". Всего в его составе восемь федеральных проектов, а ключевые цели - улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, развитие инфраструктуры детских больниц.