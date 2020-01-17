В Татарстане в 2019 году построили 28 детских садов по нацпроекту

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Более 3,5 млрд рублей направили на строительство 28 детских садов в Татарстане в 2019 году по нацпроекту "Демография". Об этом ТАСС сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин.

"По федеральному проекту "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет" в Татарстане в 2019 году построено и введено в эксплуатацию 28 детских садов на 5 тыс. 870 мест, из них более 3 тыс. ясельных. Лимит финансирования в 2019 году составил 3,51 млрд рублей", - сказал он.

Благодаря реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" в разных муниципалитетах республики построены три универсальные спортивные площадки, закуплены и смонтированы два комплекта искусственного покрытия для футбольных полей.

Ведется строительство крытого плавательного бассейна в Набережных Челнах, запуск которого планируется в 2020 году. По федеральному проекту "Старшее поколение" ведется строительство жилого корпуса психоневрологического интерната в селе Новое Чурилино Арского муниципального района республики стоимостью 61,7 млн рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.