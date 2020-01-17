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На Ставрополье появился первый в регионе музейный мультимедиа-гид

Посетители Ставропольского краевого музея изобразительных искусств с помощью мобильного приложения теперь могут узнать дополнительные сведения о 40 картинах из экспозиции учреждения
Описание
© Надежда Колосова/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Мультимедиа-гид, созданный в рамках национального проекта "Культура", презентовали в пятницу в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств. Учреждение первым в регионе присоединилось к цифровой платформе "Артефакт".

Проект позволяет с помощью мобильного приложения узнать дополнительные сведения о предметах искусства.

"Кураторы нам сообщили, что в Ставропольском крае наш музей стал пока единственным [участником проекта]. Коллегиально сотрудники музея выбрали 40 работ, именно столько предлагалось добавить в платформу каждому музею-участнику. Это классическое искусство, мы хотели, чтобы это были работы разные по жанрам и по времени создания", - рассказала ТАСС директор музея Зоя Белая.

Дополнительную информацию о картинах узнать просто - достаточно навести на них камеру телефона. На экране появляется информация об авторстве, времени и условиях создания картины.

В коллекции музея представлены работы не только местных авторов, но и известных российских живописцев. В музее отмечают, что именно этот факт может заинтересовать посетителей.

"Наша коллекция классического искусства интересна тем, что в ней представлены имена выдающихся художников - и Репин, и Айвазовский. Это одна-две работы, иногда просто рисунки, они неизвестны широкой публике, но волею случая оказались в нашем провинциальном музее. Многие эксперты центральных музеев отмечают, что наши фонды интересны тем, что имена художников на слуху, но вот именно эти картины редко кто видел", - пояснила Белая.

Чтобы посетители могли с легкостью изучать новую информацию о произведениях искусства, сотрудникам музея пришлось серьезно потрудиться. "Сотрудники музея провели значительную работу, чтобы в крае появился такой технологичный проект. Мы все хотим, чтобы подрастающее поколение росло культурными людьми, чтобы они были пытливыми с самого детства, чтобы они интересовались русским искусством, нашими живописцами, чтобы они знали жанры искусства", - отметила на презентации проекта первый замминистра культуры края Галина Павлова.

Каждая из 40 картин сопровождается высококачественным изображением, текстовой информацией, есть возможность пройти по музею в сопровождении мобильного аудиогида, - всю эту информацию собирали сотрудники учреждения.

"Мы хотели войти в цифровое пространство страны, теперь про наш музей будут знать все, кто откроет приложение "Артефакт". Сколько людей в стране могут узнать о Ставропольском музее изобразительных искусств, о котором они никогда и не подозревали. Это еще и хорошая практика, чтобы делать самостоятельно нечто подобное к выставкам, но здесь уже нужно изыскивать свои возможности", - отметила директор музея.

Еще один плюс - дополнительный интерес молодежи. "Сейчас появляется тренд в кругу молодежи - важно не то, в каком ты ресторане или ночном клубе был, а на каких культурных площадках побывал, с кем встретился. Думаю, что интернет-жизнь сподвигла молодежь ходить в музей. Например, у нас иногда мальчики даже покупают билеты в подарок девушкам на 8 марта", - рассказала Белая.

Сами посетители восприняли новшество с интересом - у каждой из картин собирались группы по несколько человек, изучая не только само произведение, но и сопроводительную информацию в приложении. "Очень любопытно, раньше я просто читала на табличке название и автора картины, иногда даже год создания не смотрела. Без экскурсовода было сложно понять какие-то тонкие намеки или нюансы, которые хотел показать художник. Теперь все это можно увидеть сразу возле картины, и это позволяет посмотреть на них совершенно иначе", - пояснила ТАСС одна из посетительниц музея, жительница Ставрополя Екатерина Стрелова.

О платформе "Артефакт"

Artefact ("Артефакт") - платформа Министерства культуры РФ, обеспечивающая возможность создания мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам в формате дополненной реальности. Посетители музеев с помощью мобильного приложения могут узнавать дополнительные сведения и данные о произведениях искусства.

К проекту в России уже присоединились более 60 музеев, в том числе Русский музей, РОСИЗО, Росфото, Владимиро-Суздальский заповедник, Нижегородский художественный музей, Острогожский историко-художественный музей, Вологодский государственный музей-заповедник, музей-заповедник "Кижи", Музей Академии Художеств, Белгородский художественный музей и другие.

Минкультуры РФ создает перечень цифровых информационных ресурсов о культуре, которые способствуют решению таких задач как предоставление доступа к культурному наследию, популяризацию культуры и традиций народов России, повышение посещаемости организаций культуры и распространение русского языка. В числе этих ресурсов - платформа цифровых гидов по музеям и выставочным проектам.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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