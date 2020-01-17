Половина квартир в новостройках защищены от недостроя взносами в Фонд дольщиков

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Количество квартир в строящихся домах в России, чьи дольщики защищены от проблем у застройщика взносами в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, достигло 1 миллиона. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба фонда.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Застройщики, которые привлекают деньги дольщиков напрямую, обязаны делать отчисления в компенсационный фонд в размере 1,2% от стоимости заключенного договора долевого участия. Квартиры, которые продаются по новой модели долевого строительства через счета эскроу, от уплаты освобождаются - риски недостроя берут на себя банки, которые выдают проектное финансирование застройщикам.

"На сегодняшний день механизмами Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства обеспечена ответственность строительных компаний перед покупателями более 1 млн квартир в многоквартирных домах, которые достраиваются без эскроу-счетов", - говорится в сообщении.

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства на 17 января 2020 года, всего в России строится 2,1 млн квартир. Как уточнили ТАСС в Фонде дольщиков, из них суммарно 1,6 млн квартир возводится по старой схеме прямого привлечения средств дольщиков. Из них 0,6 млн квартир пока не проданы покупателям, поэтому взносов по ним фонде еще нет, или они проданы с механизмом страхования ответственности застройщика, который действовал в России до 2017 года. Оставшиеся 0,5 млн квартир возводятся с использованием механизма счетов эскроу.

В сообщении отмечается, что на сегодня около 3,7 тыс. застройщиков сделали отчисления в фонд. Как отметил заместитель гендиректора фонда Алексей Ниденс, которого цитируют в сообщении, сейчас компенсационный фонд аккумулировал 41 млрд рублей. Эти средства пойдут на восстановление прав обманутых дольщиков. Работа фонда направлена на реализацию государственной жилищной политики по повышению гарантии защиты прав и законных интересов граждан, денежные средства которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.

О реформе долевого строительства

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру. Переход на новую модель долевого строительства заложен в нацпроекте "Жилье и городская среда".