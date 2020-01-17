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В Нижегородской области в 2020 году высадят почти 17 млн деревьев

На эти цели регион получит 37 млн рублей из федерального бюджета

ТАСС, 17 января. Власти Нижегородской области в 2020 году благодаря нацпроекту "Экология" планируют высадить в регионе почти 17 млн деревьев, сообщается в пятницу на сайте правительства области.

"Восстанавливая лесные массивы, которые были утрачены из-за пожара или вырубки, мы по сути заботимся об улучшении экологической обстановки в регионе. В рамках национального проекта "Экология" в этом году планируется посадить порядка 17 млн новых деревьев", - цитирует пресс-служба главу региона Глеба Никитина.

Всего на восстановление лесов в 2020 году регион получит 37 млн рублей из федерального бюджета.

По словам Никитина, в 2019 году восстановление лесов провели на территории в 13 тыс. га. При этом темпы лесовосстановления в регионе позволяют сделать прогноз, что к 2024 году баланс выбытия и создания лесов впервые за 10 лет будет зафиксирован на уровне 100%. "То есть площадь лесного фонда не будет уменьшаться", - пояснил Никитин.

По информации пресс-службы, в 2019 году нижегородские лесохозяйственные учреждения получили около 300 единиц новой техники и оборудования, которые также закуплены в рамках нацпроекта. В регионе появились новые лесопосадочные машины, которые осенью приняли участие в посадке леса.

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". Всего на реализацию нацпроекта в России планируется направить более 4 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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