Участки водопровода в Туле, неремонтировавшиеся около 50 лет, заменят к 2021 году

ТУЛА, 17 января. /ТАСС/. Около 35 км участков водопровода, которые не ремонтировались более 50 лет, заменят в Туле и входящих в ее состав деревень и поселков в течение 2020 года. Для этого будут привлечены средства в рамках федеральных и региональных программ, а также внебюджетные источники финансирования, сообщил губернатор Алексей Дюмин в пятницу на совещании по улучшению водоснабжения Тульской области.

"В рамках нацпроектов, в рамках федеральных программ шаг за шагом будем делать то, что не делалось с 1970-х годов. От водоснабжения зависит не только качество жизни в целом, но и качество здоровья людей. По итогам [2020] года будет заменено около 35 км магистралей", - сказал Дюмин.

По его словам, для решения проблем водоснабжения также привлекут внебюджетные средства. До конца 2020 года за счет средств международного банка реконструкции отремонтируют около 9,8 км ветхого трубопровода, через который из Медвенско-Осетровского водозабора снабжают водой 200 тыс. жителей Пролетарского округа Тулы. Железобетонные трубы заменят на пластиковые диаметром 900 мм. Как отметил руководитель компании-подрядчика "Внешстрой" Николай Афанасьев, это обеспечит стопроцентную надежность водоснабжения.

Также в 2020 году по федеральной программе "Чистая вода", который входит в нацпроект "Экология", начнутся работы по реконструкции системы водоснабжения в поселках Ленинский и Ленинский-1, где проживает более 7 тыс. человек. По словам главы администрации Тулы Дмитрия Миляева, будет проведен ремонт скважин, построена станция обезжелезивания, заменены ветхие участки трубопровода. Предварительно стоимость работ оценивается в 160 млн рублей, сказали ТАСС в пресс-службе администрации Тулы. Станцию обезжелезивания также построят в поселке Плеханово, около 3,7 км водопровода заменят в поселке Барсуки, 2,3 км - в деревне Ивановка.

В целом на улучшение водоснабжения по нацпроекту "Экология" до 2024 года Тульская область получит из федерального бюджета суммарно 1,2 млрд рублей. Региональное софинансирование, по информации пресс-службы облправительства, в 2020 году запланировано на уровне 196 млн рублей, в 2021 году - 191 млн рублей.

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из задач национального проекта "Экология". В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".