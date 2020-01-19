Первый центр цифрового образования детей "IT-куб" откроется в Севастополе в 2021 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Центр цифрового образования "IT-куб", где дети смогут научиться программированию и больше узнать об IT-сфере, откроется в отдаленном спальном районе Севастополя в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС руководитель Севастопольской станции юных техников и детского технопарка "Кванториум" Максим Виноградов.

"Мы понимаем, что раньше всего возможно реализовать на новых площадях проект "IT-куб" в 2021 году. До сих пор не решен вопрос с организацией дополнительного образования на Северной стороне (спальные и пригородные районы на противоположной от центра стороне Севастопольской бухты - прим. ТАСС). С учетом этого будет создан не только сам "IT-куб", но и крупный центр дополнительного образования. Мы дадим возможность детям заниматься как по направлению естественно-научного технического профиля, так и по другим направлениям - понимаем, что других возможностей для этого у ребят нет", - рассказал Виноградов.

Он уточнил, что "IT-куб" будет расположен в едином комплексе с корпусами начальной школы СОШ № 40 - в одном из корпусов бывшего интерната. В нем будут обучаться не только ребята 10 лет и старше, на которых обычно рассчитаны занятия в детском технопарке "Кванториум", но и ученики начальной школы - для них в Севастополе разработаны авторские программы подготовительной инженерной школы "Хочу шкодить".

В ближайшие годы ожидается открытие еще одного "IT-куба" в другом районе города. "У нас в городе и в целом в стране дикая нехватка IT-специалистов, программистов. Ребята будут готовиться по ведущим программам от партнеров, и в будущем некоторые из них, возможно, поступят на специальности, связанные с IT", - добавил собеседник.

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. В Севастополе "Кванториум" открылся 13 декабря 2018 года - первый детский технопарк на полуострове.

Развитие сети детских технопарков "Кванториум" и центров цифрового образования детей "IT-куб" является одним из направлений нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.