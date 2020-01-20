В Ингушетии в 2020 году 69 предпенсионеров пройдут курсы переобучения

МАГАС, 20 января. /ТАСС/. Не менее 69 предпенсионеров пройдут курсы переобучения по востребованным на рынке труда специальностям в Ингушетии в 2020 году. Власти региона планируют организовать это в рамках нацпроекта "Демография", сообщила ТАСС в понедельник замминистра труда и занятости Ингушетии Мадина Мациева.

"В этом году мы планируем обучить 69 человек, эта цифра установлена для нашего региона Минтрудом РФ, на проведение всей работы по переобучению республике будет выделено 5,5 млн рублей. В прошлом году в плане было 97 человек, но мы обучили 133 и перевыполнили план по нескольким направлениям, несмотря на то, что изначально нас отмечали среди отстающих регионов по освоению выделенных на реализацию программы средств. Но мы быстро и качественно организовали всю работу и в итоге вышли по разным показателям вперед, в том числе по срокам реализации программы", - сказала Мациева.

По ее словам, в 2019 году программа переобучения началась в июле, люди предпенсионного возраста получили возможность пройти в колледжах региона курсы по таким профессиям, как повар, слесарь, делопроизводитель.

"Мы проводим мониторинг, изучаем спрос и предложение и формируем перечень специальностей, которые на данный момент востребованы на рынке труда и которым будут обучаться на свой выбор люди предпенсионного возраста. Курсы мы начнем в этом году раньше, чем в прошлом, мы начали активнее работать, потому что у нас уже есть наработки, работодатели, с которыми мы уже сотрудничали в прошлом году", - добавила собеседница агентства.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.