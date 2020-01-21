Все приморцы старше 50 лет смогут пройти переобучение по нацпроекту в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Все жители Приморья старше 50 лет смогут пройти профессиональное переобучение в 2020 году по региональному проекту "Старшее поколение". Раньше принять участие в программе могли только предпенсионеры, сообщается на сайте правительства Приморского края.

Программа профессиональной переподготовки граждан старшего поколения действует в Приморье по региональному проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". В этом году на профессиональное обучение граждан в возрасте 50 лет и старше из краевого и федерального бюджетов выделено 80,3 млн рублей.

"В Приморье с нового года расширен охват категорий граждан старшего поколения, которые смогут пройти профессиональное обучение в рамках национального проекта "Демография". Если раньше принять участие в программе могли только лица предпенсионного возраста, то сейчас возможность получить дополнительное образование есть у всех жителей края старше 50 лет", - сообщается на сайте регионального правительства.

В Министерстве труда и социальной политики пояснили, что первый год реализации программы показал, что переобучение востребовано не только среди граждан предпенсионного возраста. За мерой поддержки обращались люди старшего поколения, возраст которых не подходил под условия программы. "В этом году охват категорий участников значительно расширился. Бесплатное обучение смогут пройти более 970 жителей края в возрасте 50 лет и старше", - информируют в министерстве.

Кроме того, с 2020 года для граждан, которые выбрали обучение в другой местности, предусмотрена компенсация найма жилья, стоимости проезда к месту обучения и обратно, а также выплата суточных расходов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края, получить профессиональное образование можно очно, очно-заочно, заочно и с применением дистанционной формы. Список приоритетных профессий для обучения насчитывает 270 специальностей и 29 программ повышения квалификации.

Региональный проект "Старшее поколение"

"Старшее поколение" - региональный проект Приморского края, действующий по поручению президента РФ в рамках национального проекта "Демография" и стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. Главная цель проекта - создание достойных условий для активного и здорового долголетия пожилых жителей края. К реализации проекта "Старшее поколение" в Приморье приступили в 2018 году.