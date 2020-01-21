Финансирование нацпроекта "Здравоохранение" в Забайкалье в 2020 году увеличится вдвое

ЧИТА, 21 января. /ТАСС/. Финансирование мероприятий в рамках национального проекта "Здравоохранение" в Забайкальском крае в 2020 году увеличится в два раза и составит порядка 1,9 млрд рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

В 2019 году на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения края, первичной медико-санитарной помощи и других мероприятий из федерального бюджета было выделено 852,6 млн рублей.

"В 2020 году на развитие медицины Забайкалья в рамках нацпроекта "Здравоохранение" направят в два раза больше средств - порядка 1,9 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

На эти средства планируется приобретение 37 модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов, 33 мобильных комплексов "Диспансеризация", "ФАП", "Флюорограф", "Маммограф". "По региональному проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении" будет приобретено компьютерное оборудование и программное обеспечение для нужд медицинских организаций, - отметили в пресс-службе. - Также продолжится дооснащение медоборудованием краевого онкологического диспансера, регионального сосудистого центра, первичных сосудистых отделений и детских поликлинических подразделений медицинских организаций".

В 2019 году, подчеркнули в региональном Минздраве, мероприятия нацпроекта "Здравоохранение" выполнены на 100%. Более 852 млн рублей направлено на открытие в разных районах края 21 фельдшерско-акушерского пункта, в медицинские организации поступило несколько сотен единиц оборудования, в том числе для Забайкальского краевого онкологического диспансера. "Проводилась закупка летных часов для нужд санитарной авиации. Объем финансирования в 2019 году составил 200 млн рублей", - уточнили в пресс-службе, добавив, что в целом до 2021 года в рамках нацпроекта и плана центров экономического роста на развитие здравоохранения Забайкальского края планируется направить около 6 млрд рублей.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.