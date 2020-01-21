Число международных заявок из РФ на изобретения в 2019 году увеличилось более чем на 20%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Количество международных заявок из России на регистрацию изобретений по итогам 2019 года увеличилось на 21% и составило 1309, сообщили в Роспатенте порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает агентство ТАСС.

Данные получены Центром международной кооперации Федерального института промышленной собственности (ФИПС), который занимается обработкой международных заявок. По данным центра, среди наиболее активных заявителей Сбербанк, "Сибур Холдинг", компания "Наука и инновации", а также подразделение "Русала" - "Объединенная компания Русал Инженерно-технологический центр".

При этом число заявок от организаций впервые превысило число заявок от физических лиц, а количество электронных заявлений выросло на 15,4%.

Также отмечается рост международных заявок на другие объекты интеллектуальной собственности (ОИС). Так, число заявок на международную регистрацию товарных знаков в рамках Мадридского соглашения выросло на 13,7%, до 1933 в 2019 году. Среди компаний-лидеров по числу заявок на международную регистрацию товарных знаков - "Детский мир", "Газпром нефть", "Мир вкуса", "Биотехнос" и другие.

"Мы связываем растущую активность российских заявителей как с развитием отечественного бизнеса, так и с предоставлением государством субсидий на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках ОИС. Свою роль сыграли и многочисленные просветительские мероприятия, которые Роспатент проводит совместно с представительством Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в России", - прокомментировал рост заявок глава Роспатента Григорий Ивлиев.

По словам Ивлиева, ведомство ожидает, что работа по продвижению русского языка в качестве рабочего в Мадридской и Гаагской системах регистрации сделает патентование за рубежом более комфортным для российского бизнеса, а также поможет увеличить темпы патентования на внешних рынках.

Вместе с тем руководитель Роспатента отметил, что российским компаниям следует активнее обращаться к патентной аналитике для выбора перспективных зарубежных рынков, в том числе и стран, где российским изобретениям необходима правовая охрана. Еще одной возможностью для роста международных регистраций Ивлиев назвал присоединение России к Лиссабонскому соглашению о международной регистрации географических указаний, которое в настоящий момент прорабатывает ведомство.