Более 870 км автомобильных дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2020 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Более 870 км дорог отремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Нижегородской области в 2020 году. Об этом во вторник журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Работы будут проходить практически во всех районах Нижегородской области, а также в областном центре и в Дзержинске", - сказал Никитин.

С учетом конкурсов программа регионального проекта на 2020 год включает в себя 191 объект общей протяженностью более 878 км. Большая часть ремонтных работ затронет Городецкий, Ковернинский, Пильнинский, Семеновский и Ветлужский районы. При этом четвертая часть объема ремонтной кампании региональных дорог - это подъездные пути к небольшим населенным пунктам и социальным объектам, а также дороги, обеспечивающие связь между ними.

"Из 843 км региональных дорог, которые мы будем ремонтировать по нацпроекту в этом году, более 200 км - это дороги, которые соединяют основные трассы с деревнями, селами, социальными объектами, населенные пункты - с районными центрами", - добавил Никитин.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", направленный на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, стартовал в соответствии с указом президента России в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области.