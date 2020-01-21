{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 870 км автомобильных дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2020 году

Из них более 200 км - это дороги, которые соединяют основные трассы с деревнями, селами, социальными объектами, населенные пункты - с районными центрами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Более 870 км дорог отремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Нижегородской области в 2020 году. Об этом во вторник журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Работы будут проходить практически во всех районах Нижегородской области, а также в областном центре и в Дзержинске", - сказал Никитин.

С учетом конкурсов программа регионального проекта на 2020 год включает в себя 191 объект общей протяженностью более 878 км. Большая часть ремонтных работ затронет Городецкий, Ковернинский, Пильнинский, Семеновский и Ветлужский районы. При этом четвертая часть объема ремонтной кампании региональных дорог - это подъездные пути к небольшим населенным пунктам и социальным объектам, а также дороги, обеспечивающие связь между ними.

"Из 843 км региональных дорог, которые мы будем ремонтировать по нацпроекту в этом году, более 200 км - это дороги, которые соединяют основные трассы с деревнями, селами, социальными объектами, населенные пункты - с районными центрами", - добавил Никитин.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", направленный на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, стартовал в соответствии с указом президента России в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНижегородская область
Реклама на ТАСС
Число международных заявок из РФ на изобретения в 2019 году увеличилось более чем на 20%
При этом число заявок от организаций впервые превысило число заявок от физлиц
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС