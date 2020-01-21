Татарстан получит 370 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Казанская и Набережночелнинская агломерации Республики Татарстан получат 370 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом журналистам сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

"Регионам выделены средства из федерального бюджета на развитие и внедрение интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях, включающих города с численностью жителей более 300 тысяч человек. Республика Татарстан получит 370 миллионов рублей на внедрение систем в Казанской и Набережночелнинской агломерациях. Финансирование определено в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", который входит в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в министерстве, внедрение интеллектуальных систем проводится для обеспечения оперативного управления дорожным движением. Благодаря этому планируется повысить безопасность движения, уменьшить нагрузку на дороги и увеличить мобильность пользователей дорог.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", направленный на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, стартовал в соответствии с указом президента России в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области.