Титов: назначение Белоусова первым вице-премьером усилит работу по нацпроектам

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Андрей Белоусов, назначенный во вторник первым вице-премьером России, в новом статусе может серьезно усилить работу по национальным проектам. Такое мнение высказал ТАСС бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, комментируя назначение.

"Это назначение показывает, что Белоусов переходит от теории к реальной практике, в том числе и по экономической политике. Могу сказать, что его серьезно беспокоит реальный сектор экономики и назначение первым вице-премьером серьезно усилит работу по национальным проектам", - отметил Титов.

Он добавил, что Антон Силуанов в настоящее время "органично смотрится в роли министра финансов", его нынешний статус облегчит работу в системообразующей работе правительства.

"Должности вице-премьера и министра одновременно сложно совмещать. Это как у предпринимателей: директор по развитию и финансовый директор - задачи разные, один сохраняет деньги, а один тратит. Так что сегодняшний статус Силуанова имеет компромиссное решение", - пояснил бизнес-омбудсмен.

Говоря о назначении Максима Решетникова главой Минэкономразвития, Титов дал ему оценку "человека из реального сектора экономики".

"Максим (Решетников) - практик, причем имеющий отличный опыт управления региональной экономикой. Регион ему достался непростой и он там себя хорошо зарекомендовал. Так что нам стоит ждать движения в сторону роста реального сектора экономики, - высказал мнение Титов. - Вообще, новое правительство совершенно неслучайно стали называть правительством роста. На это есть хорошие шансы".