Эксперт: обновление соцблока кабмина России говорит о повышенном внимании к нацпроектам

"У руля, скажем так, остались представители базовых, силовых, инфраструктурных направлений, но поменялся социальный блок, то есть те сферы, что наиболее чувствительны и приближены к людям, что говорит о внимании президента, премьер-министра к этим темам", - полагает эксперт.

Она также обратила внимание, что произошла "сильная рокировка в сторону реализации нацпроектов". "Все, что имело место в послании президента, то есть те основные посылы, которые мы там услышали - основной акцент на развитии человеческого капитала, демографии как основной мере поддержки населения и все остальные проекты, наблюдаем именно в социальном блоке", - отметила Кислицына.

Эксперт также выделила тренд на "обновление и омоложение состава". "Четыре новых министра - выпускники или слушатели так называемой программы высшей школы подготовки управленческих кадров или, как ее еще называют, школы губернаторов. Но, как мы видим, это уже не только школа губернаторов, а школа управленцев вообще нового типа", - подчеркнула Кислицына. По ее словам, там проходили обучение министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а выпускниками являются министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Правительство России 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. На следующий день депутаты Госдумы согласовали кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра. 21 января указами президента РФ утверждена структура правительства РФ и его новый состав.