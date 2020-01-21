Эксперт: обновление соцблока кабмина России говорит о повышенном внимании к нацпроектам

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Обновление социального блока правительства РФ свидетельствует о повышенном внимании главы государства к реализации национальных проектов и развитию человеческого капитала. Такое мнение ТАСС высказала руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.
"У руля, скажем так, остались представители базовых, силовых, инфраструктурных направлений, но поменялся социальный блок, то есть те сферы, что наиболее чувствительны и приближены к людям, что говорит о внимании президента, премьер-министра к этим темам", - полагает эксперт.
Она также обратила внимание, что произошла "сильная рокировка в сторону реализации нацпроектов". "Все, что имело место в послании президента, то есть те основные посылы, которые мы там услышали - основной акцент на развитии человеческого капитала, демографии как основной мере поддержки населения и все остальные проекты, наблюдаем именно в социальном блоке", - отметила Кислицына.
Эксперт также выделила тренд на "обновление и омоложение состава". "Четыре новых министра - выпускники или слушатели так называемой программы высшей школы подготовки управленческих кадров или, как ее еще называют, школы губернаторов. Но, как мы видим, это уже не только школа губернаторов, а школа управленцев вообще нового типа", - подчеркнула Кислицына. По ее словам, там проходили обучение министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а выпускниками являются министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Правительство России 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. На следующий день депутаты Госдумы согласовали кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра. 21 января указами президента РФ утверждена структура правительства РФ и его новый состав.