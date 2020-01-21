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Формирование правительства России

Неверов: новому кабмину предстоит больше работать с регионами для выполнения нацпроектов

Вице-спикер Госдумы отметил, что "именно регионы реализуют национальные проекты, на местах видят проблемы, которые на федеральном уровне необходимо оперативно отрабатывать"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новому составу правительства предстоит более тесно взаимодействовать с регионами для выполнения национальных проектов, направленных на улучшение качества жизни россиян. Об этом заявил во вторник журналистам руководитель фракции "Единая Россия" вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"Новому составу правительства предстоит более динамичная работа на основе той базы, которая была сформирована, несмотря на все сложности, предыдущим кабинетом министров, - подчеркнул он. - И эту динамику, на наш взгляд, задавать будет в том числе более оперативное и тесное взаимодействие с регионами, поскольку в министерствах востребован региональный опыт работы".

Как указал Неверов, "именно регионы реализуют национальные проекты, на местах видят проблемы, которые на федеральном уровне необходимо оперативно отрабатывать". "Ведь задача этих проектов - улучшение качества жизни людей в каждом населенном пункте", - пояснил вице-спикер.

Серьезное обновление, которое произошло в правительстве, по его словам, во многом и есть "ответ на запросы со стороны общества". "При этом сохранена и преемственность: эффективные профессиональные управленцы, которые готовы к решению новых амбициозных задач, были переназначены", - обратил внимание депутат.

Он сообщил, что фракция "Единая Россия" рассчитывает на тесное взаимодействие как с отдельными министерствами, так и в целом с правительством. "Тем более, что уже при формировании кабинета министров, замечания, которые были высказаны депутатами нашей фракции Михаилу Мишустину в ходе консультаций в отношении ряда министерств (и мы о них заявили публично), были учтены", - отметил он.

"Со всеми министрами и заместителями председателя правительства мы уже достаточно давно взаимодействовали по самым разным вопросам и могу сказать, что каждый из них - профессионал своего дела, который слышит наши обращения и пожелания, - добавил вице-спикер Госдумы. - Думаю, такой формат работы и будет продолжен".

 

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Неверов, Сергей ИвановичРоссияФормирование правительства России
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