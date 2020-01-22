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Мишустин поручил до 20 февраля подготовить предложения по уточнению нацпроектов

До 28 февраля необходимо также представить предложения по изменениям в государственные программы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 20 февраля представить в правительство предложения по уточнению национальных проектов и программ. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение было дано для реализации положений послания президента РФ Владимира Путина парламенту.

"Руководителям федеральных органов исполнительной власти - руководителям национальных проектов (программ) до 20 февраля 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по уточнению соответствующих национальных проектов (программ)", - говорится в перечне поручений. До 28 февраля нужно будет также представить предложения по внесению изменений в государственные программы РФ.

Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предстоит подготовить и до 20 февраля представить в кабмин предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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