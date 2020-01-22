{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Строительство онкологического диспансера в Бурятии завершат в 2021 году

По словам и.о. начальника управления капитального строительства правительства региона Владимира Имекова, для диспансера уже закупили необходимое медицинское оборудование на сумму свыше 300 млн рублей
Описание
© Юрий Смитюк/TACC

УЛАН-УДЭ, 22 января. /ТАСС/. Онкологический диспансер в Бурятии достроят в 2021 году, ввод в эксплуатацию второй очереди медучреждения планируется в марте следующего года. Об этом журналистам в среду сообщил и.о. начальника управления капитального строительства правительства Бурятии Владимир Имеков.

Строительство онкодиспансера в столице Бурятии началось в 2011 году. В 2013 году введено в эксплуатацию здание лучевой терапии - первая очередь реконструкции медучреждения. Работы по запуску второй очереди, включающей в том числе поликлинику, были приостановлены в 2016 году из-за нехватки федерального финансирования. В феврале 2018-го правительство Бурятии и Минздрав РФ подписали соглашение о выделении из федерального бюджета 2,7 млрд рублей, работы были продолжены. Летом 2019 года ввели в эксплуатацию поликлинику, рассчитанную на 250 посещений в день, осталось достроить стационар.

"Лечебно-лабораторный комплекс со стационаром на 150 коек планируется ввести в эксплуатацию в марте 2021 года. В ноябре 2020 года будут закончены строительно-монтажные работы, начнется установка медоборудования, пусконаладочные работы", - сказал Имеков, отметив, что работы идут по графику, отставаний нет.

По его словам, на строительство объекта из федерального бюджета до конца 2019 года было выделено более 1 млрд рублей, примерно такое же финансирование поступит в 2020 году. "На приобретение оборудования выделено сначала 254 млн рублей и в конце 2019 года - 96 млн рублей. Медицинское оборудование приобретено, поставлено и находится на ответхранении у поставщика, в Улан-Удэ. Закуплено раньше завершения строительства здания оно потому, что было выделено финансирование и необходимо было укладываться в сроки", - добавил Имеков.

Общая площадь пятиэтажного онкодиспансера составит 19 тыс. кв. м, здесь разместятся лаборатории, стационар, операционные.

Всего Бурятии в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" в 2019 году направили более 176 млн рублей на приобретение 47 единиц оборудования для укрепления онкологической службы. В Бурятии в настоящее время на учете у врачей-онкологов состоят свыше 17 тыс. пациентов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияБурятияДальний Восток
Реклама на ТАСС
В Анадыре открылся первый на Чукотке центр для предпринимателей
В нем бизнесмены региона смогут бесплатно получить комплекс услуг, направленных на открытие и развитие собственного дела, всего в перечень включены 59 услуг
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС