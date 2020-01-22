Строительство онкологического диспансера в Бурятии завершат в 2021 году

УЛАН-УДЭ, 22 января. /ТАСС/. Онкологический диспансер в Бурятии достроят в 2021 году, ввод в эксплуатацию второй очереди медучреждения планируется в марте следующего года. Об этом журналистам в среду сообщил и.о. начальника управления капитального строительства правительства Бурятии Владимир Имеков.

Строительство онкодиспансера в столице Бурятии началось в 2011 году. В 2013 году введено в эксплуатацию здание лучевой терапии - первая очередь реконструкции медучреждения. Работы по запуску второй очереди, включающей в том числе поликлинику, были приостановлены в 2016 году из-за нехватки федерального финансирования. В феврале 2018-го правительство Бурятии и Минздрав РФ подписали соглашение о выделении из федерального бюджета 2,7 млрд рублей, работы были продолжены. Летом 2019 года ввели в эксплуатацию поликлинику, рассчитанную на 250 посещений в день, осталось достроить стационар.

"Лечебно-лабораторный комплекс со стационаром на 150 коек планируется ввести в эксплуатацию в марте 2021 года. В ноябре 2020 года будут закончены строительно-монтажные работы, начнется установка медоборудования, пусконаладочные работы", - сказал Имеков, отметив, что работы идут по графику, отставаний нет.

По его словам, на строительство объекта из федерального бюджета до конца 2019 года было выделено более 1 млрд рублей, примерно такое же финансирование поступит в 2020 году. "На приобретение оборудования выделено сначала 254 млн рублей и в конце 2019 года - 96 млн рублей. Медицинское оборудование приобретено, поставлено и находится на ответхранении у поставщика, в Улан-Удэ. Закуплено раньше завершения строительства здания оно потому, что было выделено финансирование и необходимо было укладываться в сроки", - добавил Имеков.

Общая площадь пятиэтажного онкодиспансера составит 19 тыс. кв. м, здесь разместятся лаборатории, стационар, операционные.

Всего Бурятии в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" в 2019 году направили более 176 млн рублей на приобретение 47 единиц оборудования для укрепления онкологической службы. В Бурятии в настоящее время на учете у врачей-онкологов состоят свыше 17 тыс. пациентов.