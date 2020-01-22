В Нижегородской области откроют четыре центра онкологической помощи в 2020 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 января. /ТАСС/. Центры амбулаторной онкологической помощи откроются в нижегородских городах Арзамас, Балахна, Семенов и на Бору до конца 2020 года, сообщил журналистам в среду губернатор региона Глеб Никитин во время посещения центра в Павлове.

Центр амбулаторной онкологической помощи в Павлове был открыт в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в конце декабря 2019 года, он обслуживает население четырех районов: Павловского, Богородского, Вачского, Сосновского - с общей численностью почти 200 тыс. человек.

"Меньше месяца прошло с начала работы центра, но благодаря его работе уже удалось выявить 13 злокачественных новообразований на 1-2 стадии. Люди получили шанс на то, чтобы предотвратить развитие болезни. В 2020 году будут организованы еще четыре таких центра в Арзамасе, Балахне, Семенове и на Бору с общим охватом почти в 540 тыс. человек", - сказал Никитин.

Глава региона уточнил, что в открытом в Павлово медицинском учреждении есть магнитно-резонансный и компьютерный томографы, УЗИ-аппарат экспертного класса, маммограф. В этом году власти планируют закупить эндоскопический комплекс.

"Открытие еще четырех центров запланировано на 2021-2022 годы. Напомню, что у нас есть планы и по созданию крупного онкологического центра в Нижнем Новгороде. Это позволит нам выстроить систему онкологической помощи, включающую все возможные звенья", - добавил Никитин. Таким образом, до конца 2022 года в регионе заработают девять центров амбулаторной онкологической помощи.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает до 2024 года снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.