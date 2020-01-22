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Минтранс предлагает дополнить "дорожный" нацпроект за счет программы ремонта мостов

Как сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, ранее программа была одобрена правительственной комиссией

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Минтранс РФ предложит внести в "дорожный" нацпроект программу ремонта и строительства мостов и путепроводов на сумму в 1,12 трлн рублей, но других кардинальных изменений не ожидает. Таким образом министр транспорта РФ Евгений Дитрих прокомментировал в среду журналистам одно из первых поручений нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина по уточнению нацпроектов и программ.

Как рассказал Дитрих, на первом заседании кабмина во вторник был поставлен вопрос о том, что необходимо еще раз рассмотреть нацпроекты на соответствие национальным целям развития. По его мнению, курируемые Минтрансом РФ нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД) и Комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) полностью советуют национальным целям развития. "Поэтому кардинальных изменений мы не ждем", - отметил министр.

В то же время Дитрих подчеркнул, что в конце прошлого года проектным комитетом БКАД и правительственной комиссией по транспорту была одобрена программа ремонта и строительства мостов и путепроводов по всей России на сумму около 1,115 трлн рублей. В нее входит более 3,9 тыс. ветхих и аварийных мостов, 486 путепроводов через железнодорожные пути, строительство 21 нового моста.

"Порядка 507 млрд рублей мы уже отыскали в наших возможных бюджетных проектировках, они у нас уже есть, - рассказал министр. - Но основная часть этих денег относиться к 2023-2024 году. А программу мостов нам надо начинать раньше. Поэтому, конечно, мы будем искать с Министерством финансов по этому поводу какие-то новые возможности".

"Но, тем не менее, программа утверждена, и проектным комитетом принято решение, что она должна войти в нацпроект БКАД пятым федеральным проектом. Мы будем такое изменение предлагать в ближайшее время", - отметил Дитрих.

По словам министра, в прошлом году эффективной была практика оперативных изменений в программах выполнения нацпроектов. "То есть, когда какой-либо проект не движется в силу различных причин, нужно иметь возможность с такого проекта, который пробуксовывает, направлять средства временно на тот проект, который движется быстрей", - пояснил он.

По его словам, это позволяет эффективней использовать бюджетные средства для создания предусмотренной инфраструктуры. Такие переброски в том числе способствовали высокому проценту исполнения бюджета по "дорожному" нацпроекту и КПМИ на уровне 97% и 88% соответственно.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ) предполагает строительство более 500 различных объектов транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, аэропортов, подходов к портам, логистических центров, объектов Севморпути и других. Общая стоимость проектов составляет 7 трлн рублей, из которых только около 3 трлн рублей планируется выделить из федерального бюджета, а остальные средства - привлечь у инвесторов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияДитрих, Евгений Иванович
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