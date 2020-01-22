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Ректор МГУ раскритиковал итоги закупки оборудования по нацпроекту "Наука" в 2019 году

По мнению Виктора Садовничего, закупка и распределение оборудования были проведены нерационально

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Ректор Московского госуниверситета Виктор Садовничий раскритиковал итоги реализации проекта обновления приборной базы в рамках нацпроекта "Наука" в 2019 году. По его мнению, закупка и распределение оборудования были проведены нерационально.

"Вопрос [обновления] оборудования - это часть нацпроекта. Мы подвергли большой критике как неправильно выполненный проект, поскольку это оборудование было не очень экспертно продумано и куплено", - сказал Садовничий в среду журналистам, отвечая на вопрос корреспондента портала "Будущее России. Национальные проекты".

По его мнению, средства были потрачены неэффективно - на закупку картриджей и прочего расходного материала. "Огромные деньги были направлены на покупку расходного материала, картриджей и так далее. Но главное, что распределение [оборудования] по структурам было [проведено] без достаточной экспертизы. Будут сильные изменения в управлении этим проектом, связанным с научным оборудованием. На него выделено, мне кажется, более $1 млрд - около 100 млрд рублей", - сказал Садовничий.

"Есть проекты, которые, на мой взгляд, в "красной зоне", - добавил он.

Национальный проект "Наука" предполагает обновление не менее 50% приборной базы в 2019-2024 годах. На эти цели выделено 89 млрд рублей, из которых 4,5 млрд рублей - в 2019 году. Вместе с тем, из участия в этой программе в 2019 и 2020 годах исключены образовательные учреждения, подведомственные аппарату правительства РФ - МГУ, СПбГУ, ВШЭ, РАНХиГС и Курчатовский институт.

Как сообщил Садовничий, в текущем году он будет обращаться к вице-премьеру Татьяне Голиковой с тем, чтобы включить их в программу в 2020 году.

Рост числа публикаций и математический центр

Вместе с тем, говоря в целом о реализации нацпроекта "Наука" в МГУ, Садовничий отметил рост числа публикаций примерно на 3-5% в SKOPUS и в Web of Science. "Второй наш крупный успех - мы [МГУ] победили в создании центра мирового уровня по математике. Был объявлен конкурс, чтобы организовать четыре центра мирового уровня. Мне удалось объединить три института - Институт Келдыша, Институт Марчука и Московский университет, и мы создали мощнейший научный центр мирового уровня", - сказал ректор.

Садовничий также добавил, что МГУ реализует проект "Ноев ковчег", в рамках которого ученые занимаются созданием банка данных, депозитария клеточного материала всего живого на Земле.

"Это более чем миллиардный проект, на нем работает 300 ученых. Результаты потрясающие - мы открыли более 200 видов животных, не известных ранее человечеству. Я не думал, что сейчас можно что-то открыть", - сказал Садовничий.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияСадовничий, Виктор Антонович
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