Абрамченко назвала цели нацпроекта "Экология" главными для Минприроды

"Знаю, что многого удалось добиться вам в рамках этих полутора лет, но сейчас перед нами также амбициозные задачи. Вы видите, какой темп сейчас, насколько быстро принимаются решения, насколько быстро они воплощаются в жизнь, поэтому именно такой темп и такую планку нам нужно взять с вами. Самая главная задача, которая поставлена в послании [президента РФ], - это выполнение национальных проектов, это наша задача номер один", - сообщила Абрамченко на встрече с коллективом Минприроды.

Абрамченко отметила, что также очень много вопросов в настоящее время возникает в сфере прав граждан, проживающих на особо охраняемых природных территориях. Разрешение конфликтов в данной сфере также является первостепенной задачей министерства, подчеркнула вице-премьер. Она также обратила внимание коллектива Минприроды на важность предотвращения чрезвычайных ситуаций. "Много было вызовов в прошлом году, в 2019, в том числе для Министерства природных ресурсов [и экологии РФ] по части ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Мы (Росреестр - прим. ТАСС) с коллегами из Росводресурсов работали бок о бок в рамках исключения негативных последствий в Иркутской области, такая работа показала, насколько много проблемных точек. За этим тоже нужно следить", - отметила она.

Абрамченко указала также на необходимость мозгового штурма в сфере реформы мусорной отрасли, так как времени на "раскачку" совершенно нет. По мнению вице-премьера, их взаимодействие с Дмитрием Кобылкиным обещает быть плодотворным. "Сохранение позиции министра - это в том числе подтверждение того, что вы идете верным путем", - сообщила она.

Кобылкин в свою очередь поблагодарил Абрамченко за доверие и подтвердил готовность министерства сделать все возможное, чтобы реализовать поставленные задачи. "Я абсолютно убежден, что команда у нас крепкая, ребята профессиональные. Все за этот непростой год показали, на что они способны", - сообщил он на встрече.